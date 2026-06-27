Keşan'da FETÖ Şüphelileri ve Kaçakçı Yakalandı - Son Dakika
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Keşan'da FETÖ Şüphelileri ve Kaçakçı Yakalandı

27.06.2026 23:47
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Edirne'nin Keşan ilçesinde 6 FETÖ şüphelisi ve göçmen kaçakçısı yakalandı, işlemler devam ediyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan-İpsala kara yolunda İ.D'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan incelemede, FETÖ üyeliği suçundan haklarında istinaf süreci devam eden H.G., H.D. ve S.K., ihraç jandarma çavuşu V.D., Sivas İlamat ve İnfaz Bürosunca FETÖ üyeliği suçundan aranan ihraç Sayıştay Başkanlığı başdenetçisi M.A. ile aynı suçtan aranan ihraç ÖSYM uzmanı M.G. yakalandı.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan sürücü İ.D. ile FETÖ şüphelileri H.G., H.D., S.K., V.D., M.A. ve M.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Göçmen, Edirne, Keşan, Terör, Son Dakika

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