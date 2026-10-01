Keşan'da husumetlisini ruhsatsız tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Keşan'da husumetlisini ruhsatsız tabancayla yaralayan zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Keşan ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü; bir kişi ruhsatsız tabancayla ağır yaralanırken, olay yerinden kaçan zanlı teslim olduktan sonra tutuklandı. Ağır yaralanan kişi Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı.
Yörük Mahallesi'nde yaşayan B.B'nin husumetlisi K.A'nın evine gitmesi üzerine tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B. yanındaki ruhsatsız tabanca ile K.A'ya ateş etti.
Ağır yaralandığı öğrenilen K.A. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen amsulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan B.B. bir süre sonra Keşan Emniyet Müdürlüğüne ruhsatsız tabancasıyla giderek teslim oldu.
İşlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edilen B.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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