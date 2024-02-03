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Keşan'da karısını ve kayınpederini yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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Keşan'da karısını ve kayınpederini yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Keşan\'da karısını ve kayınpederini yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşanan olayda, S.D. adlı kişi boşanma aşamasında olduğu eşi ve kayınpederini silahla yaraladı. Ardından intihar girişiminde bulunan S.D. polis tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı.

03.02.2024 16:23
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Edirne'nin Keşan ilçesinde karısını ve kayınpederini silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu.

İlçede yaşayan S.D, boşanma aşamasında olduğu eşi A.D. ve kayınpederi Y.D. ile Kurtuluş Caddesi üzerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.D, silahla ateş ettiği eşi ve kayınpederini yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba ve kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan S.D, daha sonra boş bir arazide silahla intihar girişiminde bulundu.

Polis tarafından bulunan S.D, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Keşan'da karısını ve kayınpederini yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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