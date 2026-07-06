Keşan\'da Minibüsün Lastikleri Kesildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, park halindeki minibüsün lastikleri, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesildi.

Olay, sabah saatlerinde kırsal İzzetiye Mahallesi'nde meydana geldi. İzzetiye Camisi'nin önünde park halindeki S.S. 99 No'lu İzzetiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi bünyesinde hizmet veren H.K.'ye ait 22 AN 272 plakalı minibüsün lastiklerinin, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesici aletle kesildiği belirlendi. Sabah işe gitmek için minibüsünün yanına giden H.K., durumu fark edip jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, bölgede çalışma yapıp, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. H.K. de minibüsün ve kesilen lastikleri cep telefonuyla görüntüleyerek, "Aracın lastiklerini kesmişler. Burada duran bir aracın kime, ne zararı var" dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.