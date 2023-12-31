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Keşan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Keşan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Öner Karapınar ve yanındaki arkadaşı Sami Sazlı hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Keşan\'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
31.12.2023 - 10:17,
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücü Öner Karapınar (42) ile yanındaki arkadaşı Sami Sazlı (41), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Mecidiye köyü sahilinde meydana geldi. Öner Karapınar yönetimindeki 22 FB 651 plakalı otomobil, Tuz Gölü Taşkın Koruma Tesisi'ni geçtikten sonraki virajda karşı yönden gelen Ö.K. idaresindeki 34 AVC 646 plakalı otomobil ile çarpıştı. Öner Karapınar ile yanındaki arkadaşı Sami Sazlı araçta sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karapınar ve Sazlı, kurtarılamadı. Ö.K. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Keşan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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