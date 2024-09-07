Keşan'da Yaya Ölümü, Sürücü Kaçtı - Son Dakika
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Keşan'da Yaya Ölümü, Sürücü Kaçtı

Keşan\'da Yaya Ölümü, Sürücü Kaçtı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Sürücü kaçarken, plakası tespit edilemediği için mahalleli yolun trafiğe kapanmasını sağladı.

07.09.2024 14:35
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EDİRNE'nin Keşan otomobilin çarptığı yaya Engin Şişekıran (43) hayatını kaybetti, sürücü kaçtı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerası çalışmadığı için aracın plakasının tespit edilemediğini belirten mahalleli, Keşan- Uzunköprü kara yolunu yaklaşık 1 saat trafiğe kapattı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Keşan-Uzunköprü kara yolu üzerindeki kırsal Paşayiğit Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu belirtilen Engin Şişekıran, iddiaya göre üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Uzunköprü'den Keşan yönüne giden, sürücüsünün ismi ile plakası bilinmeyen bir otomobil, Şişekıran'a çarptı. Engin Şişekıran olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü kaçtı. Şişekıran'ın cenazesi, inceleme sonrası Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

KAYMAKAM BÖLGEYE GELDİ

Bu sabah saatlerinde olaya tepki gösteren mahalle sakinleri, PTS kamerasının çalışmaması nedeniyle kaçan sürücünün kullandığı otomobilin plakasının tespit edilemediğini öne sürdü. Yaklaşık 200 kişi, Keşan-Uzunköprü kara yolunu trafiğe kapattı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle çift yönlü olarak kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, polis ve jandarma ekipleri, bölgeye gelerek yolu trafiğe kapatanlarla görüştü. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, ikna çabaları sonrası yeniden trafiğe açıldı.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,

Kaynak: DHA

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