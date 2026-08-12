Keşan\'da Saman Yangını: 500 Balyaya Zarar

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 500 saman balyası kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Bahçeköy'deki bir çiftliğin bahçesinde bulunan saman balyaları henüz bilinmeyen nedenden dolayı alev alarak, yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 500 saman balyası yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.