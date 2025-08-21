Keşan'da Su Krizi: Barajda Seviyeler Kritik - Son Dakika
Keşan'da Su Krizi: Barajda Seviyeler Kritik

Keşan\'da Su Krizi: Barajda Seviyeler Kritik
21.08.2025 17:29
Kadıköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştü. Keşan Belediyesi su tasarrufu çağrısında bulundu.

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki Kadıköy Barajı'nda su seviyesinin yüzde 1'in altına düştü. Keşan Belediyesi, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile su tasarrufu çağrısı yaptı.

Keşan Belediyesi vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu. Belediyenin hazırladığı videoda toplam kapasitesi 56 milyon metreküp olan barajın doluluk oranının, kuraklık ve aşırı sıcaklığa bağlı buharlaşma nedeniyle kritik seviyelere gerilediği belirtildi. Videoda kuruyan barajın dronla havadan görüntüleri ile Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Bedri Kara'nın açıklamasına yer verildi. Bölgede ciddi bir kuraklık yaşandığını, suya erişimin zorlaştığı bir dönemden geçildiğini ifade eden Kara, "Keşan'a hayat veren Kadıköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştü. Toplam 56 milyon metreküp kapasiteli barajda, yalnızca 2 milyon metreküp su kaldı. Bu miktarın 1,6 milyon metreküpü ölü hacim, yani kullanılamaz durumda. Kullanılabilir su sadece 400 bin metreküp" dedi.

'1 AY İÇİNDE BARAJDAKİ SUYU BİTİREBİLİRİZ'

Kentteki içme suyu kaynaklarının bitme noktasına geldiğini ve her damla suyun kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Bedri Kara, "Barajımızdaki su seviyesi daha önce hiç bu kadar azalmamıştı. İlçeye günlük 10-12 bin metreküp su verildiğini düşünürsek, 1 ay içinde barajdaki suyu bitirebiliriz. İlk defa dip savaklarımız görünüyor, suyumuz bitmek üzere. Her zamankinden daha fazla dikkatli olmalıyız. Tasarruflu olmalıyız. Aksi halde büyükşehirlerdeki gibi 3-5 saatlik su kesintilerinin başlama zamanı gelir. Bu kesintileri yapmamak için Kumdere mevkisindeki 15 kuyuya ilave kuyular açmak istiyoruz. Ancak bu bir süreç. Su kesintisi yaşamamak için tasarruflu olmalıyız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:30
