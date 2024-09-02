Keşan\'da tartıştığı arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan Mehmet A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Keşan Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Dün, Erikli sahilindeki eğlence mekanında çalışan Mehmet A. ile Caner Çiçek arasında kaldıkları pansiyonda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Mehmet A, Çiçek'i tabancayla vurarak öldürmüştü.

Kaçan şüpheli, ilçede saklandığı depoda güvenlik güçlerince yakalanmıştı.