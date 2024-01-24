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Keşan'da tefecilik operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Keşan'da tefecilik operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, tefecilik yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise birçok suç unsuru ele geçirildi.

24.01.2024 - 10:47,
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, jandarmanın 6 adrese eş zamanlı operasyonunda, tefecilik yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Keşan'daki 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda 51 boş senet, 1 dolu senet, 3 alacak-verecek çizelgesi, 1 borçlu isimlerin yazılı olduğu ajanda, 4 tapu senedi, 2 noter araç satış sözleşmesi, 6 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Keşan\'da tefecilik operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Keşan'da tefecilik operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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