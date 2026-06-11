Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yörük Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği G.Y'nin üzerini aradı.
Aramada 180,5 gram uyuşturucu ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.Y. işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edildi.
G.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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