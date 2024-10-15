Keşan'da Yangın ve Hırsızlık Olayları

Keşan'da bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Yenimescit Mahallesi'nde F.S'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, evde maddi hasar oluştu.
Motosiklet hırsızlığı
Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
A.T, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.
A.T, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Keşan'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Polis ekipleri, Büyükcami Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüpheli T.K'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.
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