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Keşan'da Yaralı Peçeli Baykuş Koruma Altına Alındı - Son Dakika
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Keşan'da Yaralı Peçeli Baykuş Koruma Altına Alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan peçeli baykuş, koruma altına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevi sırasında yaralı baykuşu fark etti. Baykuş, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek tedavi edilecek ve ardından tekrar doğaya bırakılacak.

Keşan\'da Yaralı Peçeli Baykuş Koruma Altına Alındı
24.01.2024 - 10:11,
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Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan "peçeli baykuş" koruma altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi devriye görevi esnasında Çamlıca köyü yakınlarında yaralı baykuşu fark etti.

Jandarma ekipleri, ilk kontrollerinin ardından kuşu tedavisi için Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlerine teslim etti.

Koruma altına alınan peçeli baykuşun tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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