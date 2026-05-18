Keşan Dallık Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

Keşan ilçesinde düzenlenen dallık şenliği vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kılıçköy korusunda düzenlenen şenlikte vatandaşlar bir araya geldi.

Açıklamada, Keşan'ın geleneklerinin yaşatılmaya devam edildiği belirtilerek, "Paylaşmanın ve birlikte gülmenin güzelliğini çoğaltmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Şenliğe, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ile Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da katıldı.

Keşan'da sahipsiz hayvan barınağı ilaçlandı

Keşan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından sahipsiz hayvan barınağında ilaçlama çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye kontrolündeki doğal yaşam alanlarında bakım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, keneler, uyuz etkenleri, bit, pire ile ısırıcı ve kan emici sineklere karşı ilaçlama gerçekleştirildiği ifade edilerek, bakım evinin belirli aralıklarla ilaçlanmaya devam edileceği kaydedildi.

Ayrıca mama odaklarının bakım ve temizlik çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

Uzunköprü'de altyapı çalışmaları sürüyor

Uzunköprü Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kanalizasyon hattı yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muradiye Mahallesi Pelin Sokak'ta çöken kanalizasyon hattının yenilenme çalışmaları tamamlandı.