Keşan-Enez kara yolunda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

Keşan- Enez kara yolunda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü 31 Ekim'e kadar trafiğe kapatıldı.
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Keşan - Enez kara yolunun bir bölümünde çalışma yapıldığı belirtildi.
Çalışma kapsamında Siğilli kavşağı ile Kılıç köyü arasında kalan kısmın araç trafiğine kapatıldığı ifade edilen açıklamada, "Enez yönüne gitmek isteyen sürücüler, Keşan- Mecidiye kara yolunun 6. kilometresinde bulunan 3 kilometrelik Büyükdoğanca ve Kılıç köyleri arasındaki servis yoluna yönlendirilecek. Ayrıca, İstanbul ve Edirne'den Enez'e ulaşım için alternatif güzergah olarak İpsala-Enez yolu kullanılabilecek." denildi.
Çalışma süresince gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı kaydedildi.
Sürücülerin, belirtilen tarihe kadar alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.
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