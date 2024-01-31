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Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Altyapı İhalesi Yapıldı - Son Dakika
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Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Altyapı İhalesi Yapıldı

Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Altyapı İhalesi Yapıldı

Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı ihalesi Keşan'da gerçekleştirildi. Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, gelecek yıl fabrika bacalarının tütmeye başlayacağını belirtirken, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise Gıda OSB'nin organize sanayi bölgesi hayallerini gerçekleştirdiğini ifade etti. İhaleye 6 firma katılırken, takipçiler arasında Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, Gıda OSB Müdürü Murat Sınar, firma yetkilileri ve mahalle muhtarları yer aldı. Ayrıca Trakya bölgesinde geçen ay 262,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Edirne'de ihracat yüzde 11,6 düşerken, Kırklareli'de yüzde 3,2 artış, Tekirdağ'da ise yüzde 24 artış kaydedildi.

31.01.2024 17:17  Güncelleme: 17:20
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Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı ihalesi yapıldı.

Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen ihale öncesi yaptığı konuşmada, gelecek yıl OSB'de fabrika bacalarının tütmeye başlayacağını söyledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise bir organize sanayi bölgesi olma hayallerini Gıda OSB ile taçlandırdıklarının belirtti.

OSB altyapısı için 6 firmanın katıldığı ihaleyi Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, Gıda OSB Müdürü Murat Sınar, firma yetkilileri ile mahalle muhtarları takip etti.

Trakya'da geçen ay 262,8 milyon dolar ihracat yapıldı

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de geçen ay 262,8 milyon dolar ihracat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) aralık ayı ihracat istatistikleri açıklandı.

Buna göre Edirne'de ihracat 8,3, Kırklareli'nde 30,4, Tekirdağ'da ise 224,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Edirne'de ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 düşerken, Kırklareli'nde yüzde 3,2, Tekirdağ'da ise yüzde 24 artış gösterdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Altyapı İhalesi Yapıldı - Son Dakika
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