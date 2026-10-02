Keşan\'ın altyapı projeleri Bakan Kurum\'la görüşüldü, asbest borular ele alındı

Keşan'ın altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarına yönelik projeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yapılan görüşmede ele alındı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığındaki heyet, Bakanlıkta Kurum'u ziyaret etti.

Görüşmede, ana şebeke iletim hattındaki asbest boruların değiştirilmesi, terfi istasyonlarının yenilenmesi ve yeni su deposu yapılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kurtuluş Caddesi'nin altyapısıyla birlikte "prestij cadde" anlayışıyla yenilenmesi ile Keşan'ın gelişme bölgesi ve şehir şebeke hattının büyük bölümündeki asbest boruların Su ve Kanalizasyon Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında dönüştürülmesi de gündeme geldi.

Toplantıda ayrıca 2027'de gerçekleştirilmesi planlanan asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere belediyeye greyder hibe edilmesi ve düzensiz depolama alanlarının düzenlenmesine yönelik destek sağlanması konuları görüşüldü.

Görüşmeye AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Engin Makak katıldı.

Açıklamada, Keşan'ın ihtiyaçlarına gösterilen ilgi ve destek dolayısıyla Bakan Kurum ve heyette yer alanlara teşekkür edildi.