KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI

Meteorolojinin uyarısının ardından akşam saatlerinde Edirne'nin Keşan ilçesinin yüksek kesimlerinde kar başladı. Yağışla araçlar, çatılar ve yerler beyaza büründü. Hava sıcaklığının 6 derece olduğu ilçede, rüzgarla birlikte hafif şiddette kar da etkili oluyor. Polis ekipleri ise olası kazalara karşı denetimlerini arttırdı.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN, (Edirne),