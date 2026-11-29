Keşan'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar etkili olmaya başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Keşan ilçesinde meteorolojik uyarının ardından akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Araçlar, çatılar ve yerler beyaza bürünürken ilçede sıcaklık 6 derece ölçüldü ve polis olası kazalara karşı denetimlerini artırdı.
KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI
Meteorolojinin uyarısının ardından akşam saatlerinde Edirne'nin Keşan ilçesinin yüksek kesimlerinde kar başladı. Yağışla araçlar, çatılar ve yerler beyaza büründü. Hava sıcaklığının 6 derece olduğu ilçede, rüzgarla birlikte hafif şiddette kar da etkili oluyor. Polis ekipleri ise olası kazalara karşı denetimlerini arttırdı.
Ünsal YÜCEL/KEŞAN, (Edirne),
Kaynak: DHA
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