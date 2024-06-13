Kesimhanelerde yapılan denetimler sonucunda 3 kesimhanenin onayı iptal edildi

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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı öncesinde ülke genelinde kesimhanelere yönelik ilave denetimler yapıldığını, denetlenen 532 kesimhaneden 3'ünün onayının iptal edildiğini duyurdu.

Bakan İbrahim Yumaklı, yazılı açıklama ile 81 ilde onaylı kesimhanelerin rutin resmi kontrollerinin yanında tüm kesimhanelere yönelik 20 Mayıs 2024 itibarıyla ilave denetim yapıldığını belirtti. Ülke genelindeki onaylı 532 kesimhanenin denetlendiğinin altını çizen Bakan Yumaklı, kontroller sonrası 3 kesimhanenin onayının iptal edilip, faaliyetinin sonlandırıldığı bilgisini verdi. Böylece kesimhane sayısının 529'a indiğini aktaran Bakan Yumaklı, "Denetimler neticesinde 529 kesimhanenin 6 tanesinin faaliyeti de hijyen gereklilikleri sağlanıncaya kadar geçici olarak askıya alınmış, 49 kesimhaneye ise bazı eksikliklerini gidermesi için süre verilmiştir. Ayrıca 6 kesimhaneye de idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, tüketicilerin güvenilir gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için gereken her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayarak, vatandaşlardan olumsuz bir durumla karşılaştıklarında Alo 174 Gıda Hattı'nı aramaları çağrısında bulundu. Bakan Yumaklı, "İbadetimizi yerine getirirken hayvanlara eziyet etmeyelim. Kurbanlarımızı ilgili kurumların ve komisyonların belirlediği yerlerde keselim. Hayvanlarımızı kesecek kişilerin ehliyetli kişiler olduğuna dikkat edelim. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, aileleriyle ve sevdikleriyle nice sağlıklı bayramlara kavuşmalarını diliyorum" dedi.