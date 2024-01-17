Kesintisiz enerji için helikopterle bakım onarım yapılıyor

BATMAN - Batman'da Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ekipleri kesintisiz enerji için helikopterle arızalara müdahale ederken, pas tutmuş direk ve teller saf suyla temizleniyor.

TEİAŞ ekipleri Batman ve bölgesinde kesintisiz enerji için gece gündüz yoğun mesai sürdürüyor. Batman il merkezinden Gerçüş ilçesine kadar yüksek gerilim hattında bakım onarım çalışması başlatıldı. Helikopterle müdahale eden ekipler elektrik akımını kesmeden çalışmalarını yapıyor. Helikopterden pas tutmuş elektrik tellerine tazyikli su ile müdahale ediliyor. Günde 35 direk temizleyen ekiplerin Batman ve çevresini bitirdikten sonra Diyarbakır ilinde çalışmalarına devam edeceği belirtildi.