Keşiş Gölü'nde Kardelen Güzelliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keşiş Gölü'nde Kardelen Güzelliği

Van'daki Keşiş Gölü, kardelenlerle dolu manzarasıyla doğaseverleri cezbediyor.

06.05.2025 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşiş Gölü'nde kardelenler göz kamaştırıyor

VAN - Van'ın Erek Dağı eteklerindeki 2 bin 550 rakımlı Keşiş (Turna) Gölü'nün çevresinde açan kardelenlerin oluşturduğu manzarasıyla gözleri kamaştırıyor.

Van'ın Gürpınar ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Erek Dağı'nın doğusunda kalan 2 bin 550 rakımlı Keşiş Gölü (Turna), çevresinde açan rengarenk çiçeklerle doğaseverlere ev sahipliği yapıyor. Milattan önce 685-645 yıllarında hüküm süren Urartu Kralı II. Rusa tarafından Erek Dağı'nın eteklerinde akarsu vadisinin önünü kapattırmasıyla oluştuğuna inanılan göl, yeşilin, mavinin ve rengarenk çiçeklerin buluştuğu eşsiz manzarasıyla insanları cezbediyor. Van'a 30 kilometre mesafede, Gürpınar sınırları içinde yer alan Keşiş (Turna) Gölü Kuh, Kozan ve Erek Dağı arasındaki vadide yer alan 4 kilometrekare olan gölde 20 milyon metreküp su depolanabiliyor.

Doğal güzellikleri, canlanan doğası ve onlarca kuş türüyle doğaseverlerin ilgisini çeken göl, doğaseverlere sunduğu dağcılık, kaya tırmanışı, yürüyüş ve kano imkanlarıyla ilgi çekiyor. Çok sayıda farklı kuş ve canlı türlerine de ev sahipliği yapan Keşiş Gölü, kentin yoğunluğundan ve iş hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenlere, doğayla baş başa zaman geçirme fırsatı sunuyor. Karların erimesiyle birlikte açan kardelenlerin oluşturduğu manzarasıyla gözleri kamaştırıyor.

Kaynak: İHA

Kültür, Güncel, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşiş Gölü'nde Kardelen Güzelliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksi tek karede 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksi tek karede
Oyun oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti Oyun oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
Düdüklü tencere bomba gibi patladı, lokanta çalışanı saniyelerle kurtuldu Düdüklü tencere bomba gibi patladı, lokanta çalışanı saniyelerle kurtuldu
Özgür Özel’e saldıran Tengioğlu’nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı
Peru’da kaçırılan 13 madenci ölü bulundu Peru'da kaçırılan 13 madenci ölü bulundu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın kızından CHP’ye geçmiş olsun telefonu Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın kızından CHP'ye geçmiş olsun telefonu
Kanada’dan vatandaşlarına uyarı: Fransa’da terör tehdidi yüksek Kanada'dan vatandaşlarına uyarı: Fransa'da terör tehdidi yüksek
Mertens çiftinden sürpriz Bebeklerine Türkçe isim verecekler Mertens çiftinden sürpriz! Bebeklerine Türkçe isim verecekler
Özel’e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim Özel'e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim
Real Madrid’den Arda Güler paylaşımı: Türk elması Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı: Türk elması
Sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu için eylem: Biz kadınlar nasıl güvende olacağız Sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu için eylem: Biz kadınlar nasıl güvende olacağız?

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 19:33:09. #7.13#
SON DAKİKA: Keşiş Gölü'nde Kardelen Güzelliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.