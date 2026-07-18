KESK, Gözaltıları Protesto Etti

Haber: Serhat Yetüt

(DİYARBAKIR) - KESK Amed Şubeler Platformu, KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesi talebiyle Ankara'da başlatılan "Adalet Nöbeti"ne polisin müdahale etmesini ve çok sayıda sendika üyesinin gözaltına alınmasını Diyarbakır'da protesto etti. Yapılan açıklamada, "Başta KESK yöneticileri olmak üzere gözaltına alınan bütün sendika üyeleri derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.

KESK Amed Şubeler Platformu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilen 4 bin 259 KESK üyesi kamu emekçisi için Ankara'da "Adalet Nöbeti" gerçekleştirmek isteyen sendika üyelerine polis müdahalesi sonucu Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasını protesto etti.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde düzenlenen basın açıklamasında özel sektör ve mülakat mağduru öğretmenlere yönelik gözaltılara da tepki gösterildi.

KESK Amed Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hatun Leyla Tuncer tarafından okunan açıklamada, "Ülkedeki anti-demokratik uygulamalar ve hukuksuzluk bugünkü yaşanan ekonomik krizin en büyük sebebidir. Yaşanan hukuksuz süreçler ülkeye olan güveni yok etmiş ve krizin derinleşmesine, halkın fakirleşmesine sebep olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hukuksuzluklara karşı 'işimizi geri istiyoruz' şiarı ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu tarafından, KHK'larla ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesi talebiyle Ankara'da bir günlük adalet nöbeti gerçekleştirmek istenmiş ancak gerçekleştirilmek istenen Adalet nöbetine polis tarafından müdahale edilmiştir. Aralarında KESK Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin de bulunduğu çok sayıda sendika yöneticisi ve üyesi gözaltına alınmıştır."

Kamu emekçilerinin yaşadıkları hukuksuzluklara karşı seslerini yükseltmeleri, basın açıklaması yapmaları ve barışçıl eylem düzenlemeleri anayasal bir haktır. Bu hakların polis şiddeti ve göz altılarla engellenmesi kabul edilemez. KESK AMED Şubeler Platformu olarak çağrımızdır; başta KESK yöneticileri olmak üzere gözaltına alınan bütün sendika üyeleri derhal serbest bırakılmalıdır.

KHK'lerle haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen kamu emekçileri, gasp edilen bütün mali, sosyal ve özlük haklarıyla birlikte görevlerine iade edilmelidir. Haklarında memuriyeti engelleyen herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm arkadaşlarımızın dosyaları herhangi bir ceza verilmeden sonuçlandırılmalı ve bugüne kadar ihraç edilen tüm arkadaşlarımız bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmelidirler. İhraç olan kamu emekçilerinin en sonuncusu görevine dönene kadar mücadeleye devam edeceğiz."