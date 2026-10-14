KESK, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi, ortak mücadele çağrısı yaptı - Son Dakika
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KESK, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi, ortak mücadele çağrısı yaptı

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KESK, Halk TV\'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi, ortak mücadele çağrısı yaptı
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KESK, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek saldırıların tek merkezden yürütüldüğünü savundu. Açıklamada Halk TV emekçileriyle dayanışma vurgulanırken tüm emek ve demokrasi güçlerine ortak mücadeleyi büyütme çağrısı yapıldı.

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek "Bu saldırılar birbirinden bağımsız değil; tek merkezden yürütülen, toplumsal muhalefeti susturmayı, halkın iradesini gasbetmeyi ve haber alma hakkını ortadan kaldırmayı, demokrasinin asgari kurum ve kurallarını ortadan kaldırarak otoriter tek adam rejimini kalıcı hale getirmeyi hedefleyen politikanın parçalarıdır" açıklamasını yaptı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayyumlar gidecek, halkın iradesi kazanacak. AKP iktidarı, sürdürdüğü baskı ve sindirme politikalarını yaşamın her alanına yaymaya devam ediyor. Belediyelerden demokratik kurumlara, dijital mecralardan muhalif basına uzanan kayyum, sansür ve yasak politikalarının son hedefi Halk TV oldu. Bu saldırılar birbirinden bağımsız değil; tek merkezden yürütülen, toplumsal muhalefeti susturmayı, halkın iradesini gasp etmeyi ve haber alma hakkını ortadan kaldırmayı, demokrasinin asgari kurum ve kurallarını ortadan kaldırarak otoriter tek adam rejimini kalıcı hale getirmeyi hedefleyen politikanın parçalarıdır.

Son dönemde milyarlarca dolarlık fon yolsuzluğu, gündemdeki yerini korurken, muhalif basına yönelik bu müdahaleler, söz konusu yolsuzluğun üzerinin örtülmek ve muhalif medyada tartışılmasının engellenmek istendiğini de işaret etmektedir. Yargıyı, kolluğu, kayyumları ve dijital sansürü birer baskı aracına dönüştürerek ülkeyi her geçen gün daha koyu bir karanlığa sürükleyenler bilmelidir ki bu çabaları beyhudedir! Tarih sayısız kere göstermiştir ki hiçbir iktidar baskıyla, yasaklarla ve zorbalıkla ömrünü sonsuza kadar uzatamamıştır.

KESK olarak Halk TV emekçileriyle dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha ifade ederken; tüm emek ve demokrasi güçlerini bu hukuksuzluğa karşı ortak mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu örgütlü kötülüğü dağıtacak olan ortak mücadele ve dayanışmadır. Emeğin, barışın, özgürlüğün ve demokrasinin kazandığı bir geleceği mutlaka birlikte kuracağız."

Kaynak: ANKA
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