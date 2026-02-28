KESK'ten ABD ve İsrail'in İran Saldırılarına Tepki

(ANKARA) - KESK Yürütme Kurulu'ndan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, "Emperyalizm hiçbir halkı özgürleştirmez; yalnızca bağımlılaştırır ve yoksullaştırır. Savaş ve işgal politikalarını reddediyoruz" ifadesi kullanıldı.

KESK Yürütme Kurulu'ndan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Orta Doğu bir kez daha emperyalist saldırganlığın hedefinde. ABD–İsrail'in İran'a dönük saldırısını şiddetle kınıyoruz. Irak'ta 'kitle imha silahı' yalanıyla yürütülen işgal, Afganistan'da 'terörle mücadele' söylemi, Libya'da 'insani müdahale' maskesi, Venezuella ve Küba'ya dönük ekonomik ve siyasal kuşatma… Hepsinde aynı senaryo, aynı sonuç: işgal, talan, yıkım ve emekçilerin, halkların yoksullaştırılması."

Bugün İran'a dönük saldırı bu zincirin bir halkasıdır. Amaç; bölgeyi yeniden dizayn etmek, enerji kaynaklarını ve jeopolitik alanı kontrol altına almak, halkların iradesini bastırmaktır. İran'daki gerici molla rejiminin baskıcı ve antidemokratik uygulamaları, kadınlara ve emekçilere dönük hak ihlalleri emperyalist saldırganlığa gerekçe olamaz. Emperyalizm hiçbir halkı özgürleştirmez; yalnızca bağımlılaştırır ve yoksullaştırır. Savaş ve işgal politikalarını reddediyoruz. Savaşa karşı barışı, emperyalizme, militarizme ve bölgesel savaş politikalarına karşı emekçilerin ve halkların birleşik mücadelesini esas almaya devam edeceğiz."