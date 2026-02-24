(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Ahmet Karagöz ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'yu ziyaret etti.
KESK'in resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, ziyarette 657 sayılı kanunun yeni düzenlenen, devlet memurlarının adaylık devresi içerisinde göreve son verme hallerine ilişkin 56. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğunun değerlendirildiği bildirildi.
Açıklamada, "İptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapması yönünde KESK'in görüşü ifade edildi, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
Son Dakika › Güncel › KESK'ten CHP'ye Ziyaret - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?