KESK'ten NATO Zirvesi Protestosu

(ANKARA) - KESK Ankara Şubeler Platformu, NATO Zirvesi gerekçesiyle Ankara'da alınan güvenlik önlemleri ile gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterdi. 20 Haziran'dan bu yana 548 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, NATO'nun savaş ve yoksulluğu büyüttüğü savunuldu. KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Kocak ise NATO'nun hiçbir ülkeye barış getirmediğini belirterek, savunma harcamalarının artırılmasının faturasının emekçilere çıkarılacağını söyledi.

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) yöneticileri ve üyeleri, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde ve sonrasında Ankara'da alınan güvenlik önlemleri ile gözaltı ve tutuklamalara tepki göstermek amacıyla sendikanın Selanik Caddesi'nde bulunan genel merkezi önünde açıklama yaptı. Basın açıklamasını KESK Ankara Şubeler Platformu dönem sözcüsü Tülay Yıldırım okudu.

Eylemde, "NATO defol, bu memleket bizim", "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz", "Barbarlık yenilecek, direnen halklar kazanacak", "Katil ABD, İş birlikçi AKP", "NATO'dan çıkılsın, üsler kapatılsın", "AKP'den hesabı emekçiler soracak", "Katil NATO, Türkiye'den defol" sloganları atıldı.

"548 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"