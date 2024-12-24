KESK'ten Patlama Üzerine Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KESK'ten Patlama Üzerine Açıklama

KESK\'ten Patlama Üzerine Açıklama

KESK, Balıkesir'deki patlamanın ardından iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gözden geçirilmesini istedi.

24.12.2024 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada meydana gelen patlamanın ardından İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere tüm mevzuat ve denetim mekanizmasının tarafların katılımıyla 'insan' eksenli bir anlayışla yeniden düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.

KESK, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı. "Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak işçisiyle, kamu emekçisi her çalışanın hakkıdır" denilen açıklamada, 12 yıl önce çıkarılan 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun "işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin piyasaya açılması, taşeronlaştırmanın ve esnek çalışmanın alabildiğine yaygınlaştırılması" anlamına geldiği vurgulandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere, tüm mevzuat ve denetim mekanizmasının yamalar yerine sendikalar, üniversiteler, meslek odaları, yerel yönetimlerle dahil tüm paydaşların katılacağı bir kurul tarafından yeniden düzenlenmesi gerektği belirtilen açıklamada, şu değerlendirme yapıldı:

"Balıkesir Karesi'de ZSR Mühimmat Fabrikası'nın kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlamada 12 işçi arkadaşımızın hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Öncelikle KESK olarak, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin sayısının artmamasını yürekten dilerken patlamanın her yönüyle titizlikle araştırılmasını, sorumluların açığa çıkarılmasını bekliyoruz. Ne yazık ki her yıl ortalama iki bin canımız kaza sınırlarını aşan adeta seri işçi cinayeti boyutuna gelen bir tablo ile aramızdan koparılmaktadır.

Daha 4 gün önce DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak yaptığımız açıklamada alanda yaşanan sorunların temel kaynağının; 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı yasa ile işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin piyasaya açılması, taşeronlaştırmanın ve esnek çalışmanın alabildiğine yaygınlaştırılması olduğunun altını çizmiştik.

"Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak her çalışanın hakkıdır"

Bunlara ek olarak 6331 sayılı çıktığından beri aradan geçen 12 yılda;

-Kamuda ve elliden az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğunun sürekli ertelenmesi,

-Yenileri açılmak bir yana var olan meslek hastalıkları hastanelerinin kapatılması,

Denetimlerin ve iş cinayetlerine yol açanlara yönelik cezaların etkisiz hale getirilmesi,

Diğer sağlık kuruluşlarında açılması planlanan iş ve meslek polikliniklerinin yetersizliği,

İşyerlerinde işle ilgili hastalık ve meslek hastalığı oluşmasının önlenmesi adına yeterli önlemlerin alınmaması,

Meslek hastalığı tanısı konulması önünde türlü engellerin çıkarılması,

uygulanmakta olan maddelerin de işe yaramadığının açık göstergesidir. Tüm bunların sonucunda işçilerin, emekçilerin canı, kanı üzerinden beslenen bir tablo yaratılmıştır. Bu tablo çalışma hayatını kuralsız hale getiren, çalışanları korumasız bırakan sistemin eseridir. Tek çözüm işçi cinayetlerini yaratan, emekçiler için bir bataklık olan bu kapitalist sisteme karşı mücadeleden geçmektedir. Bir kez daha altını çiziyoruz. Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak işçisiyle, kamu emekçisi her çalışanın hakkıdır.

"6331 sayılı kanın ekseni 'insan' olan anlayışla yeniden düzenlenmeli"

6331 sayılı kanunda yapılacak yamalar yerine sendikalar, üniversiteler, meslek odaları, yerel yönetimlerle oluşturulacak kurulların oluşumundan sonra, konunun taraflarının katılımı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere, tüm mevzuat ve denetim mekanizması ekseni 'insan' olan anlayışla yeniden düzenlenmelidir. KESK olarak işçi cinayetleri ile aramızdan koparılan tüm işçileri, emekçileri saygı ile anarken emek karşıtı sisteme karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Balıkesir, Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KESK'ten Patlama Üzerine Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
14:10 Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin’i protesto etti Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
14:08 Balıkesir’de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş Balıkesir'de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
20:58 Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü
20:55 AK Parti’nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
20:48 Hama’da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı Hama'da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı
20:39 Bilal Erdoğan’dan ’şalvar’ çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:58 Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 15:33:09. #1.13#
SON DAKİKA: KESK'ten Patlama Üzerine Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.