KESK, yüzde 7\'lik zammın dört ayda eridiğini belirterek 2027 bütçesini eleştirdi

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), ekim ayı enflasyon verileri ve 2027 bütçe teklifine tepki gösterdi. Kamu çalışanlarına temmuz ayında verilen yüzde 7'lik zammın dört aylık enflasyon karşısında eridiğini belirten KESK, "Enflasyon hedeflerini 'revize' diye artıranlar 2027'de yüzde 5+4'lük maaş zammı ile yetinmemizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerinin ardından yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının ve emeklilerin alım gücünün gerilediğini belirterek iktidarın ekonomi ve bütçe politikalarını eleştirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜİK'in makyajlı verileri bile gerçeği gizleyemiyor! Ekim ayında enflasyon yüzde 2,58, yıllık enflasyon yüzde 29,77 oldu. Dört aylık enflasyon yüzde 8,28'e ulaşırken kamu emekçileri ve emeklilerine temmuz ayında verilen yüzde 7'lik zam çoktan eridi. Üstelik TÜİK verilerine göre bile eğitimde yıllık enflasyon yüzde 48,86'ya, sağlıkta yüzde 43,29'a, konut enflasyonu ise yüzde 40,24'e ulaştı. TÜİK verileri yaşadığımız gerçek enflasyonun yarısına bile ulaşmıyor. Sadece son 3 günde akaryakıt ürünlerine gelen zamlar bile tek başına ülkede yaşanan zam yağmurunun TÜİK'in enflasyon verilerini katladığını göstermektedir. 1 Kasım'da benzine 4 lira 10 kuruş, motorine ise 3 lira 60 kuruş zam yapılmasının ardından dün gece de otogazın (LPG) litre fiyatına 9 TL (yüzde 23) zam yapıldı.

Toplu sözleşme sürecinde yüzde 16 olarak açıklanan 2026 enflasyon hedefini yüzde 28'e, yüzde 9 olarak açıklanan 2027 enflasyon hedefini ise yüzde 21'e çıkardılar. Enflasyon hedeflerini "revize" diye arttıranlar2027'de yüzde 5+4'lük maaş zammı ile yetinmemizi bekliyor. BES-AR verilerine göre dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı 49 bin 809 TL, yoksulluk sınırı 125 bin 744 TL, yalnız yaşayan bir çalışanın yaşama maliyeti ise 81 bin 783 TL! Günledir yüzbinlerce yurttaşın birikimleri fon-borsa soygununu, "asrın vurgununu" konuşuyoruz. Aslında bir çeşit vergiye dönüşen enflasyonla, her yıl önümüze konan bütçelerle yıllardır bu vurgunun, soygunun adeta türevlerini yaşıyoruz. Bunların sonuncusu olan 2027 bütçe teklifinin TBMM'deki görüşmeleri devam ediyor.

İktidar" Bütçede en büyük payı eğitime ayırdık. Bu bütçe refah ve dönüşüm bütçesi olacak"dese de bütçe teklifindeki her rakam bu sözlerin hamasetten ibaret olduğunu ispatlıyor. 2027 bütçe teklifinde gelirler, giderler ve vergiler yüzde 44 artırılırken maaş artışları yüzde 21'lik enflasyon hedefi ile sınırlanıyor. KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerden, maaşımızdan kaynakta kesilen Gelir Vergisine kadar tüm vergi yükü bize yıkılıyor. Toplanan vergilerin neredeyse yarısı faize, silahlanmaya, KÖİ projelerinin hazine garantilerine ve sermayeye aktarılıyor. Eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve yoksulluğun önlenmesine ise yeterli kaynak ayrılmıyor.

Fon-borsa vurgunu gibi yolsuzluklardan, faiz, teşvik, destek, vergi affı, hazine garantisi gibi kaynaklardan beslenenlerin ülkeyi soyup soğana çevirdiği bu düzenden ne işçilere ne kamu emekçilerine ne de emeklilere bir "müjde" çıkmaz. Tek çıkış yolu bu karanlık tabloyu yaratanlardan "müjde" beklemekten değil,toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan, yoksulluk ve sefalet dayatılan milyonların birleşik mücadelesinden geçmektedir. Sömürü ve yoksulluk düzenin mağduru tüm kesimlerin omuz omuza verdiği bu mücadeleyi örmek için üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğiz."