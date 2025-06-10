Keşm Adası\'nda Develere Deniz Banyosu

İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarında yer alan Keşm Adası'ndaki çobanlar, hem temizlik hem de tuzlu suyun şifalı etkisi dolayısıyla yaz aylarında develerine "deniz banyosu" yaptırıyor.

Basra Körfezi'nin serin sularıyla çevrili Keşm Adası, yalnızca doğasıyla değil, ev sahipliği yaptığı sıra dışı gelenekleriyle de dikkati çekiyor.

Yaz aylarında yaklaşık 50 derecelere varan sıcaklıkların görüldüğü adanın simgelerinden develerin sıcaklıkla başa çıkabilmesi için her yıl yazın gelmesiyle birlikte adanın kıyılarında alışılmadık bir manzara beliriyor.

Çobanlar eşliğinde gruplar halinde sahile indirilen develer, adanın en güzel sahillerinden birine ev sahipliği yapan Süheyl köyünün kıyısında sabahın erken saatlerinde denizin serinliğine kendilerini bırakıyor.

Yerel halkın önemli geçim kaynaklarından sayılan develer, sıcak havalarda hem vücut ısılarını dengelemek hem de deniz suyunun şifalı etkisinden faydalanmaları için denizde çobanlar tarafından yıkanıyor. Deniz suyunun tuzlu yapısı, develerin derisindeki parazitlerden arınmasını sağlarken aynı zamanda yaraların da iyileşmesine yardımcı oluyor.

Develerin denize girişi oldukça görkemli bir sahneye dönüşüyor. Yerli ve yabancı turistler de bu gösteriye yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle doğa ve fotoğraf tutkunları, sabahın erken saatlerinde Keşm kıyılarında toplanarak bu sıra dışı olaya tanıklık ediyor. Adada turizmin gelişmesine de katkı sağlayan bu gelenek, bölgenin kültürel mirasının önemli bir parçası kabul ediliyor.

Asırlardır sürdürülen ve "develerin banyosu" adı verilen geleneğe ilişkin AA muhabirine bilgi veren İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığının rehberlerinden İbrahim Hankah, yaz sıcakları bastırınca develerin çok bunaldığını ve bu nedenle onları sabah serinliğinde denize götürdüklerini ve bu sayede develerin hem serinlediğini hem de temizlendiğini anlattı.

Develerin adadaki başlıca çiftlik hayvanlarından biri olduğunu aktaran Hankah, "Eski zamanlardan beri, bu bölgenin yerli halkı develere sahiptir. ve bir şekilde, buradaki insanların geçim kaynağı da develere dayanıyor. Develeri her sene yaz aylarında sahile götürüp deniz suyuyla yıkıyoruz." dedi.

Develerin yıkanmaya ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle böyle bir geleneğin ortaya çıktığını anlatan Hankah, "Yazın develeri deniz suyuna çıkarıyoruz. Bu sayede hem temizlenip arınıyorlar hem de bedenlerindeki parazitlerden kurtuluyorlar." ifadelerini kullandı.

Hankah, yıllar boyunca ada halkının bu geleneği sürdürdüğünü belirtti.