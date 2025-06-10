Keşm Adası'nda Develere Deniz Banyosu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keşm Adası'nda Develere Deniz Banyosu

Keşm Adası\'nda Develere Deniz Banyosu
10.06.2025 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Keşm Adası'nda çobanlar, yazın sıcaktan bunalan develerini denizle serinletiyor.

İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarında yer alan Keşm Adası'ndaki çobanlar, hem temizlik hem de tuzlu suyun şifalı etkisi dolayısıyla yaz aylarında develerine "deniz banyosu" yaptırıyor.

Basra Körfezi'nin serin sularıyla çevrili Keşm Adası, yalnızca doğasıyla değil, ev sahipliği yaptığı sıra dışı gelenekleriyle de dikkati çekiyor.

Yaz aylarında yaklaşık 50 derecelere varan sıcaklıkların görüldüğü adanın simgelerinden develerin sıcaklıkla başa çıkabilmesi için her yıl yazın gelmesiyle birlikte adanın kıyılarında alışılmadık bir manzara beliriyor.

Çobanlar eşliğinde gruplar halinde sahile indirilen develer, adanın en güzel sahillerinden birine ev sahipliği yapan Süheyl köyünün kıyısında sabahın erken saatlerinde denizin serinliğine kendilerini bırakıyor.

Yerel halkın önemli geçim kaynaklarından sayılan develer, sıcak havalarda hem vücut ısılarını dengelemek hem de deniz suyunun şifalı etkisinden faydalanmaları için denizde çobanlar tarafından yıkanıyor. Deniz suyunun tuzlu yapısı, develerin derisindeki parazitlerden arınmasını sağlarken aynı zamanda yaraların da iyileşmesine yardımcı oluyor.

Develerin denize girişi oldukça görkemli bir sahneye dönüşüyor. Yerli ve yabancı turistler de bu gösteriye yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle doğa ve fotoğraf tutkunları, sabahın erken saatlerinde Keşm kıyılarında toplanarak bu sıra dışı olaya tanıklık ediyor. Adada turizmin gelişmesine de katkı sağlayan bu gelenek, bölgenin kültürel mirasının önemli bir parçası kabul ediliyor.

Asırlardır sürdürülen ve "develerin banyosu" adı verilen geleneğe ilişkin AA muhabirine bilgi veren İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığının rehberlerinden İbrahim Hankah, yaz sıcakları bastırınca develerin çok bunaldığını ve bu nedenle onları sabah serinliğinde denize götürdüklerini ve bu sayede develerin hem serinlediğini hem de temizlendiğini anlattı.

Develerin adadaki başlıca çiftlik hayvanlarından biri olduğunu aktaran Hankah, "Eski zamanlardan beri, bu bölgenin yerli halkı develere sahiptir. ve bir şekilde, buradaki insanların geçim kaynağı da develere dayanıyor. Develeri her sene yaz aylarında sahile götürüp deniz suyuyla yıkıyoruz." dedi.

Develerin yıkanmaya ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle böyle bir geleneğin ortaya çıktığını anlatan Hankah, "Yazın develeri deniz suyuna çıkarıyoruz. Bu sayede hem temizlenip arınıyorlar hem de bedenlerindeki parazitlerden kurtuluyorlar." ifadelerini kullandı.

Hankah, yıllar boyunca ada halkının bu geleneği sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Turizm, Miras, Yaşam, Doğa, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşm Adası'nda Develere Deniz Banyosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
Protestoların devam ettiği Los Angeles’ta polisten gazeteciye plastik mermi Protestoların devam ettiği Los Angeles'ta polisten gazeteciye plastik mermi
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
Portekiz-İspanya finalinde acı haber Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti Portekiz-İspanya finalinde acı haber! Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’un ’vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler’ sözlerine cevap Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap
Mourinho’nun ismi geçiyordu Inter yeni teknik direktörünü açıkladı Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Ferdi Zeyrek’in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı Bir kişi baygınlık geçirdi Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Bir kişi baygınlık geçirdi
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

12:24
Avusturya’da ortaokula silahlı saldırı En az 8 kişi hayatını kaybetti
Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 8 kişi hayatını kaybetti
12:13
Denendi, faydası ispatlandı Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
10:26
Ferdi Zeyrek’e veda Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
19:24
Ferdi Zeyrek’in ölüm nedeni belli oldu
Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu
19:14
Beşiktaş’ta Osayi Samuel’den sonra bir bomba daha
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha
19:10
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
18:46
Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
18:42
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu İşte Trabzonspor’u bekleyen gelir
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu! İşte Trabzonspor'u bekleyen gelir
18:40
Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu
Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu
18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
18:14
Özgür Özel’den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
18:08
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu Anlaşma tamamlandı
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
18:07
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 13:11:34. #7.13#
SON DAKİKA: Keşm Adası'nda Develere Deniz Banyosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.