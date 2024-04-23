Keşmir'de düzenlenen meşale festivalinde köylüler yeni tarım sezonunu kutladı

SRINAGAR, 23 Nisan (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir'in yazlık başkenti Srinagar'ın yaklaşık 70 kilometre güneyindeki Anantnag bölgesinin Aishmuqam köyünde bulunan bir türbenin dışında düzenlenen meşale festivalinde meşale taşıyan köylüler, 22 Nisan 2024.
Köylüler, kış sonrasında tarlalarını sürmeye başladıkları yeni tarım sezonu öncesinde meşale festivalini kutladı. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)
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