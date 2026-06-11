Keşmir'de Protesto Çatışmaları: 15 Ölü - Son Dakika
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Keşmir'de Protesto Çatışmaları: 15 Ölü

11.06.2026 10:54
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Azad Cammu Keşmir'de polisle protestocular arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 15'e yükseldi.

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinde polis ile protestocular arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 15'e yükseldi.

BBC'nin haberine göre, temmuzda yapılacak seçimlerde mecliste 12 sandalyenin mültecilere ayrılmasına yönelik protesto gösterileri sürüyor.

Hafta başında bölge başkenti Muzaffarabad'a konvoylar halinde gitmek isteyen 10 binden fazla kişinin Rawalkot ve Kotli kentlerinde sokaklara dökülmesiyle başlayan olaylarda ölü sayısı 11'i sivil, 4'ü güvenlik görevlisi olmak üzere 15'e çıktı.

Polis ile göstericiler arasındaki çatışmalarda en az 50 kişinin yaralandığı ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtilirken, Muzaffarabad ile Rawalkot semalarında askeri helikopterlerin gözetleme uçuşları yaptığı görüldü.

Konvoyun halihazırda Rawalkot şehrine 4 kilometre mesafede bulunduğu açıklanırken, bölgedeki camilerden de halka evde kalma çağrısında bulunulduğu bildirildi.

Keşmirli mültecilere 12 sandalyelik kota ayrılması krizi tetikledi

Azad Cammu Keşmir bölgesinde kriz, temmuz ayındaki yasama meclisi seçimleri için bölge dışında yaşayan Keşmirli mültecilere 12 sandalyelik kota ayrılmasıyla başlamıştı.

Bölge halkı, bu uygulamanın yerleşik halkın meclise girmesini fiilen engellediğini savunmuştu.

Müşterek Awami Eylem Komitesi (JAAC), temmuzda yapılacak seçimlerde mecliste 12 sandalyenin mültecilere ayrılmasını protesto etmek amacıyla Muzaffarabad'a yürüyüş çağrısında bulunmuştu.

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir yönetimi, JAAC'ın "terör faaliyetleriyle ilişkili olduğunu" ve "barış ile güvenliğe zarar verecek" şekilde hareket ettiğini belirterek, JAAC'ı yasaklı örgüt ilan etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keşmir'de Protesto Çatışmaları: 15 Ölü - Son Dakika

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