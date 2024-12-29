YENİ DELHİ, 29 Aralık (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir'in ova ve yüksek kesimlerinde cumartesi günü etkili olan kar yağışı yolların kapanmasına ve uçuşların iptal edilmesine yol açtı.
Cuma günü öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışı cumartesi sabahına kadar devam etti.
Eyalet Afet Yönetim İdaresi sözcüsü, bölgelerin yüksek kesimlerinin yanı sıra ovalarda da yoğun kar yağışı sonucu bölgeler arasındaki yolların kapandığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Keşmir'de Yoğun Kar Yağışı: Yollar Kapandı, Uçuşlar İptal Edildi - Son Dakika
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