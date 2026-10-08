Kestane kozalağı tartışmasında kuzenini öldüren Nazim Atıcı Aydın Nazilli\'de tutuklandı

Kestane kozalağı tartışmasında kuzenini öldüren Nazim Atıcı Aydın Nazilli'de tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kestane kozalağı tartışması sırasında kuzeni eski mahalle muhtarı İsmail Kılıç'ı (57) tüfekle sırtından vurarak öldüren Nazim Atıcı (70), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Atıcı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'kestane kozalağı' tartışmasında kuzeni eski mahalle muhtarı İsmail Kılıç'ı (57) tüfekle sırtından vurup öldüren Nazim Atıcı (70), işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Atıcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?