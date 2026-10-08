Kestane kozalağı tartışmasında kuzenini öldüren Nazim Atıcı Aydın Nazilli'de tutuklandı - Son Dakika
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Kestane kozalağı tartışmasında kuzenini öldüren Nazim Atıcı Aydın Nazilli'de tutuklandı

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Kestane kozalağı tartışmasında kuzenini öldüren Nazim Atıcı Aydın Nazilli\'de tutuklandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde kestane kozalağı tartışması sırasında kuzeni eski mahalle muhtarı İsmail Kılıç'ı (57) tüfekle sırtından vurarak öldüren Nazim Atıcı (70), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Atıcı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'kestane kozalağı' tartışmasında kuzeni eski mahalle muhtarı İsmail Kılıç'ı (57) tüfekle sırtından vurup öldüren Nazim Atıcı (70), işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Atıcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: DHA
İsmail Kılıç3. SayfaNazilliGüncelAydınSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Kestane kozalağı tartışmasında kuzenini öldüren Nazim Atıcı Aydın Nazilli'de tutuklandı - Son Dakika
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