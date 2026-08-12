Kestel Belediye Başkanının Amcası Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kestel Belediye Başkanının Amcası Kazada Hayatını Kaybetti

Kestel Belediye Başkanının Amcası Kazada Hayatını Kaybetti
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Enver Erol, Bursa'da otomobil kazasında hayatını kaybetti, cenazesi defnedildi.

BURSA'da otomobilinin bariyere çarptığı kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un amcası Enver Erol, toprağa verildi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Bursa Çevre Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Enver Erol'un (70) kontrolünü kaybettiği 16 PAE 75 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü ve yanındaki eşi Alime Erol (67) yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hurdaya dönen araçtaki sürücü ile eşini çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Enver Erol, burada hayatını kaybetti.

KESTEL BELEDİYE BAŞKANI'NIN AMCASIYMIŞ

Öte yandan hayatını kaybeden Enver Erol'un, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un amcası olduğu öğrenildi. Tedavisine devam edilen Alime Erol'un ise durumunun iyiye gittiği belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Enver Erol'un cenazesi yakınları tarafından alınarak Kestel ilçesi Hacı Hasan Yıldız Çınar Camisi'ne getirildi. Cenazeye AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç ile Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, il protokolü ve Erol'un yakınları katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Enver Erol, Kestel İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Kestel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kestel Belediye Başkanının Amcası Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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