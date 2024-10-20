Kestel\'de Baraj Gölüne Düşen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

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BURSA'nın Kestel ilçesinde baraj gölüne uçan otomobilin sürücüsü Mehmet Öztürk (74), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Babasultan Barajı'nda meydana geldi. Toprak yolda Mehmet Öztürk'ün direksiyon kontrolünü yitirdiği 16 ATN 740 plakalı otomobil, yaklaşık 40 metre yükseklikten baraj gölüne uçtu. Otomobil suya gömülürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öztürk'ün suyun üstüne çıkan cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından botla çıkarıldı. Mehmet Öztürk'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

'ARAÇ TAKLALAR ATARAK SUYA DÜŞTÜ'

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazayı gören Reşit Civil, "Biz baraj kenarındaydık. Karşıdan aracın taklalar atarak suya düşerken, içinden de bir vatandaşın suya düştüğünü gördük. Hemen jandarmayı aradık. Yer çok sarp. Ulaşmak zor. Suyun içinde biri görünüyordu" diye konuştu.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/KESTEL (Bursa),