Kestel'de Çilek Hasadı Başladı - Son Dakika
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Kestel'de Çilek Hasadı Başladı

Kestel\'de Çilek Hasadı Başladı
04.06.2026 10:40
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Bursa'nın Kestel ilçesinde çilek hasadı başladı; kilogram fiyatı 170 lira. 100 ton rekolte bekleniyor.

BURSA'nın Kestel ilçesinde çilek hasadı başladı. Tarlada kilogramı 170 liradan alıcı bulan çilekte, dikimin ardından yaklaşık 90 gün sonra ilk hasat yapılıyor.

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Bursa'da, hasat sezonu başladı. Kestel ilçesinde çilek üreticileri, sezonun ilk mahsulünü toplamak için mayıs ayında tarlalara indi. Dikimin ardından yaklaşık 90 gün sonra ilk ürünler toplanırken, hasat dönemi sera sistemi sayesinde aralık ayına kadar kesintisiz sürüyor. İlçeye bağlı yüksek rakımlı Derekızık Mahallesi'nde 30 dönümlük alanda üretim gerçekleştiren çiftçi Aksel Güngör, çilek yetiştiriciliğindeki verim oranlarına dikkat çekti. Çilek fidesinin ilk yılında dönüm başına yaklaşık 3 ton ürün verdiğini belirten Güngör, ikinci yılda bu verimin dönüm başına 5 tona kadar yükseldiğini ifade etti.

'100 TON CİVARINDA REKOLTE BEKLİYORUZ'

30 dönümlük tarladan 100 ton civarında verim beklediklerini söyleyen üretici Aksel Güngör, "Doğduğumuzdan beri bu işin içindeyim. Bölgemiz, serin bir iklime sahip olduğu için 1 hafta içinde tamamen verim veren bir hasada geçeceğiz. Bu sene yaklaşık 30 dönüm arazi üzerinden 100 ton civarında rekolte bekliyoruz. Bütün bölgelerden tek verimli çileklerin hasadı yoğun olduğu için bizi de etkiliyor. Şu an 170 bandından satılıyor. Bu çok iyi bir fiyattır" dedi.

KESTEL'DE ÜZÜMSÜ MEYVE ÜRETİMİ

Üzümsü meyvelerde Türkiye'deki üretimin yüzde 85'inin ilçede yapıldığına dikkat çeken Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ise "Bu hafta çileğin ilk hasadını ilçemizde yapmış olduk. Belediye olarak ilçemizi, tarım şehri yapmak için çalışmalarımız devem ediyor. Ahududu ve böğürtlen gibi üzümsü meyvelerin Türkiye'deki yüzde 85 üretimini yapan ilçe olarak biz varız. Bununla alakalı da 6 ayrı kırsal bölgede, 4 farklı fidan çeşidini bahçelerde buluşturduk" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Kestel, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kestel'de Çilek Hasadı Başladı - Son Dakika

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