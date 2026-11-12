Kestel'de reklam panosunu sürükleyen lodos, motosikletin düşmesine neden oldu - Son Dakika
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Kestel'de reklam panosunu sürükleyen lodos, motosikletin düşmesine neden oldu

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Kestel\'de reklam panosunu sürükleyen lodos, motosikletin düşmesine neden oldu
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Kestel'de saat 16.00 sıralarında etkisini artıran lodos, reklam panosunu sürükledi. Panosu nedeniyle savrulan motosiklet sürücüsü düştü; kısa sürede ayağa kalkan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay anı öndeki otomobilin araç kamerasına yansıdı.

SÜRÜKLENEN REKLAM PANOSU, MOTOSİKLETLİYİ DÜŞÜRDÜ

Bursa'nın Kestel ilçesinde saat 16.00 sıralarında etkisini artıran lodos nedeniyle sürüklenen reklam panosu, seyir halindeki motosikletin savrulup düşmesine neden oldu. Sürücü kısa sürede ayağa kalkarken, durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay anı, motosikletin önünde seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Haber: Muhammet SEZGİN/ BURSA,

Kaynak: DHA
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