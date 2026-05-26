Bursa'nın Kestel ilçesinde tarlada ilaçlama yaparken devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
İlçe kırsalındaki tarlada Kadir Turan'ın ilaçlama amaçlı kullandığı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Yaralı sürücü vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kestel'de Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?