Kestel\'de Yangın Hızla Söndürüldü

1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ
Bursa'nın Kestel ilçesinde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle, ormana sıçramadan 1,5 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yavuz YILMAZ/KESTEL (Bursa),
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