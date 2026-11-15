Ketaib Hizbullah, Curf es-Sahar'da petrol kaçakçılığı iddialarını reddetti

Irak'taki Şii milis grubu Ketaib Hizbullah, Babil vilayetinin kuzeyindeki Curf es-Sahar bölgesinde petrol kaçakçılığı yaptığı iddialarını reddederek, hükümeti kendilerine yönelik siyasi baskı ve karalama kampanyası yürütmekle suçladı.

Ketaib Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, silahların devlet kontrolüne alınmasına yönelik müzakerelere katıldıkları ve hükümet ile Koordinasyon Çerçevesi üyeleriyle mutabakat imzaladıkları belirtilerek, buna rağmen yönetimin verdiği sözleri yerine getirmediği savunuldu.

Hükümetin basını kullanarak gerçeği yansıtmayan haberler yayımlattığı iddia edilen açıklamada, bu durumun kendilerini silah bırakmaya zorlamaya yönelik bir baskı girişimi olduğu ileri sürüldü.

"Curf es-Sahar'deki tesis yakıt ihtiyacı için kuruldu"

Curf es-Sahar bölgesinde petrol kaçakçılığı yapıldığı iddialarını reddeden Ketaib Hizbullah, petrol kaçakçılığı iddialarını araştırmak üzere bölgeye gönderilen teknik heyetin boru hatlarına yönelik herhangi bir ihlal tespit etmediğini savundu.

Bölgede yalnızca yakıt depoları ile kalitesini iyileştirmeye yönelik küçük ölçekli bir tesisin bulunduğu, bu tesisin de Haşdi Şabi'ye bağlı askeri birliklerin araç ve jeneratörlerinin yakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanıldığı ifade edildi.

Babil'in kuzeyinden Suriye sınırındaki Kaim bölgesine uzanan hassas güvenlik hattında görev yapan birliklerin yakıt sıkıntısı yaşadığı dönemde bu tesisin kurulduğu kaydedildi.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Babil vilayetindeki Curf es-Sahar bölgesinde petrol kaçakçılığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 üst düzey güvenlik yetkilisini görevden almıştı.

Curf es-Sahar bölgesindeki güvenlik durumu

Terör örgütü DEAŞ'ın Ekim 2014'te bölgeden çıkarılmasının ardından Curf es-Sahar'da sıkı güvenlik önlemleri uygulanmaya devam ediyor.

Bölgede başta Ketaib Hizbullah olmak üzere bazı Şii milis gruplara ait askeri tesisler, silah depoları ve eğitim merkezlerinin bulunduğu öne sürülüyor.