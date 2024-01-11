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Kew Gardens, 2023'te 74 yeni bitki ve 15 mantar türü keşfetti - Son Dakika
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Kew Gardens, 2023'te 74 yeni bitki ve 15 mantar türü keşfetti

İngiltere'nin Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri'ndeki bilim insanları, Antarktika'dan volkanların tepesine kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde keşfedilen 74 bitki ve 15 mantar türünü tanımladı. Bu canlıların koruma altına alınması gerektiği belirtilirken, keşiflerin doğal çözümler bulmada önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Kew Gardens, 2023\'te 74 yeni bitki ve 15 mantar türü keşfetti
11.01.2024 - 12:19,
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İngiltere'nin Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri'ndeki (Kew Gardens) bilim insanları, 2023'te yeni 74 bitki ve 15 mantar türü tanımladı.

BBC'nin haberine göre, Kew Gardens'daki bilim insanlarınca yapılan araştırmalar sonucu Antarktika'daki kayalardan volkanların tepesine kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde keşfedilen canlıların en az dörtte üçünün koruma altına alınması gerekiyor.

Kıdemli araştırmacı ve araştırma lideri Dr. Martin Cheek, söz konusu canlılara isim verilmesinin, türlerin korunması için atılan ilk adım olduğunu belirtti.

Kew Gardens'ın mantar uzmanı Dr. Raquel Pino-Bodas da "Bu keşiflerle günümüzde karşılaştığımız sıkıntılara, yiyecek, ilaç ve aktif bileşenler gibi doğal yollardan çözüm bulmamız oldukça mümkün." ifadesini kullandı.

Kew Gardens'ın 2023'te keşfettiği 74 bitki ve 15 mantar türünden öne çıkanlar şöyle listelendi:

Antarktika'da bulunan üç yeni mantar türü

Endonezya'nın Waigeo Adası'ndaki Nok Dağı'nın tepesinde keşfedilen ve volkanik bölgelerde yaşayan bir orkide

Asya'daki Borneo Adası'nda bulunan ve yer altında büyüyen "Pinanga subterranea" isimli bir palmiye

Etçil olduğu düşünülen ve Nane ailesine mensup olan "Crepidorhopalon droseroides" adında bir bitki

Angola'nın Kalahari Çölü'nde kumlar altında yaşayan ve sadece çiçekleri yüzeye çıkan iki ağaç türü

Madagaskar'da keşfedilen, şeffaf ve soluk renkli çiçeklere sahip olan bir orkide

Güney Kore'de yiyecek atıkları içerisinde keşfedilen bir mantar türü

Tayland'da bulunan lila renkli bir çiçek

Güney Afrika'da bulunan, çivit içeren bir bitki

Kaynak: AA
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