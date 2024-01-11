Kew Gardens, 2023\'te 74 yeni bitki ve 15 mantar türü keşfetti

İngiltere'nin Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri'ndeki (Kew Gardens) bilim insanları, 2023'te yeni 74 bitki ve 15 mantar türü tanımladı.
BBC'nin haberine göre, Kew Gardens'daki bilim insanlarınca yapılan araştırmalar sonucu Antarktika'daki kayalardan volkanların tepesine kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde keşfedilen canlıların en az dörtte üçünün koruma altına alınması gerekiyor.
Kıdemli araştırmacı ve araştırma lideri Dr. Martin Cheek, söz konusu canlılara isim verilmesinin, türlerin korunması için atılan ilk adım olduğunu belirtti.
Kew Gardens'ın mantar uzmanı Dr. Raquel Pino-Bodas da "Bu keşiflerle günümüzde karşılaştığımız sıkıntılara, yiyecek, ilaç ve aktif bileşenler gibi doğal yollardan çözüm bulmamız oldukça mümkün." ifadesini kullandı.
Kew Gardens'ın 2023'te keşfettiği 74 bitki ve 15 mantar türünden öne çıkanlar şöyle listelendi:
Antarktika'da bulunan üç yeni mantar türü
Endonezya'nın Waigeo Adası'ndaki Nok Dağı'nın tepesinde keşfedilen ve volkanik bölgelerde yaşayan bir orkide
Asya'daki Borneo Adası'nda bulunan ve yer altında büyüyen "Pinanga subterranea" isimli bir palmiye
Etçil olduğu düşünülen ve Nane ailesine mensup olan "Crepidorhopalon droseroides" adında bir bitki
Angola'nın Kalahari Çölü'nde kumlar altında yaşayan ve sadece çiçekleri yüzeye çıkan iki ağaç türü
Madagaskar'da keşfedilen, şeffaf ve soluk renkli çiçeklere sahip olan bir orkide
Güney Kore'de yiyecek atıkları içerisinde keşfedilen bir mantar türü
Tayland'da bulunan lila renkli bir çiçek
Güney Afrika'da bulunan, çivit içeren bir bitki
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