Keyfine düşkün 60 yaşındaki olta balıkçısı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Keyfine düşkün 60 yaşındaki olta balıkçısı sosyal medyada gündem oldu

Keyfine düşkün 60 yaşındaki olta balıkçısı sosyal medyada gündem oldu

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan derenin ortasına sandalye koyarak olta ile balık avlayan 60 yaşındaki Miraç Yazıcı sosyal medyada gündem oldu. Yazıcı, 12 yaşından beri olta ile balık tutuyor ve geçtiğimiz günlerde denizde bulunan kafeslerden birinin açılması sonucunda dereye yayılan somonları yakalamak için sabah 6'dan akşam 6'ya kadar derede avlanıyor. Sandalyeye oturarak balık avlayan Yazıcı, bu görüntüsü ile sosyal medyada dikkat çekti.

13.02.2024 22:57  Güncelleme: 22:59
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Keyfine düşkün 60 yaşındaki olta balıkçısı sosyal medyada gündem oldu

ARTVİN - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan derenin ortasına sandalye koyarak olta ile balık avlayan amatör balıkçı 60 yaşındaki Miraç Yazıcı sosyal medyada gündem oldu.

İlçede yaşayan Miraç Yazıcı, 12 yaşından beri olta ile balık tutuyor. En büyük tutkusu olan amatör olta balıkçılığı, aynı zamanda gelir kapısı da olmuş. Geçtiğimiz günlerde denizde bulunan kafeslerden birinin açılması sonucunda dereye yayılan somonları yakalamak için sabah 6'dan akşam 6'ya kadar derede avlanıyor.

Gününün büyük bölümünü çoğu zamanın derede geçiren Yazıcı, ayakta beklemek yerine dereye indirdiği sandalye sayesinde oturarak balık avlıyor. Derenin ortasına koyduğu sandalyeye oturarak balık avlayan Yazıcı, bu görüntüsü ile sosyal medyada gündem oldu.

Keyfine düşkün olta balıkçısı Miraç Yazıcı, 12 yaşından beri balık tuttuğunu söyledi. Denizde bulunan kafeslerden birinin patlaması sonucu dereye yayılan somon balıklarının alabalıkları bitirdiği için sabah 6'dan akşam 6'ya kadar derede balık avladığını belirtti. Yazıcı "Deredeki alabalıkları bitirmesin diye sabah 6, akşam 6 balık tutuyorum. Azaldıkça köylere doğru çıkıyorum. Balık toplanma yeri şelalenin üstü. Ben de sandalyemi alıp balık avına başlıyorum. Gençler kahvelere gideceğine gelsinler balık tutsunlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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