Keykubad Göç ve Kervan Yolu Baharda Doğaseverleri Ağırladı

Konya Valiliği, Antalya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 405 kilometre uzunluğundaki Keykubad Göç ve Kervan Yolu, baharın ilk günlerinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğaseverleri ağırladı. Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad'ın fetih ve göç rotası üzerinde gerçekleştirilen etkinlik, Anadolu'nun uyanan doğasını ve saklı mirasını gözler önüne serdi.

Rotanın en özel bölümlerinden 36 kilometrelik 6 Göller - Ketenli - Elbengi etabı, katılımcılara yeşil terapi sundu. Yürüyüşte Gavur Gölü, Keşlik, Kovalı, Dipsiz ve Sülüklü gölleri eşsiz manzaralar oluşturdu. İlk gün tarihi Ketenli köyünde konaklayan grup, geleneksel misafirperverlikle karşılandı. Rota, Kilistra ve Botsa bölgesinden geçerek bilim ve tarihi bir araya getirdi; Prof. Osman Doğanay'ın anlatımlarıyla manastır kompleksleri ve İpek Yolu izleri deneyimlendi.

İkinci gün Yaylacık üzerinden Elbengi mesire alanına ulaşıldı. Program kapsamında Çatalhöyük Tanıtım Merkezi ziyaret edildi ve Konya mutfağından lezzetler tadıldı. Katılımcılar, etkinlikten memnun ayrılarak benzer organizasyonların artmasını diledi.