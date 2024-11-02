KGM'den Atık Yönetimi Açıklaması

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Karayolları 12. Şube Şefliği'nin sorumluluğundaki yollardan çıkan kaba çöp ve atıkların Şube Şefliği sahasında toplandığını ve bu atıkların katı atık bertaraf tesisine gönderilmesinin planlandığını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetim Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, Karayolları 12. (Mimarsinan) Şube Şefliği'ne ait sorumluluk alanını gösteren harita paylaşıldı.

İlgili devlet yollarının tamamının temizliğinin düzenli olarak Şube Şefliği ekiplerince yapıldığı ve temizlik sonunda ortaya çıkan kaba çöp ve kara yolundan toplanan atıkların Şube Şefliği sahasında toplandığı belirtilen yazıda, "Bahse konu kaba çöp ve toplanan atıkların nakliyesi kurumumuza ait aşağıda plakaları belirtilen resmi kamyonlarla planlanmıştır. Kemerburgaz Işıklar Köyü Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi ve Seymen Katı Atık Düzenli Depolama alanına kabul edilmesi hususunda gereğini bilgilerine arz ederim." ifadelerine yer verildi.