Khanna, Epstein için özel soruşturma çağrısında bulundu

19.02.2026 01:16
Ro Khanna, Jeffrey Epstein davası için ABD Adalet Bakanlığı'na soruşturma komitesi kurulmasını istedi.

NEW ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein olayıyla ilgili ABD Adalet Bakanlığına "özel bir soruşturma komitesi" kurulması çağrısı yaptı.

Khanna, Cenevre merkezli Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları özel raportörlerinin Epstein dosyaları hakkındaki incelemeleri üzerine, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından videolu açıklama yaptı.

BM röportörlerinin Epstein dosyalarını incelemesi sonucu "iğrenç şeyler" bulduklarını belirten Khanna, "Cinsel kölelik, zorla ortadan kaybetme ve işkence vakalarına rastladılar. Bunların insanlığa karşı suçlar olarak adlandırılabileceği sonucuna vardılar." dedi.

Khanna, Epstein dosyalarında sorumlu olanların peşine düşmek için ABD Adalet Bakanlığının özel bir kovuşturma komitesi kurması, Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson'ın da Epstein adasına giden herkesin Kongre'ye çağırılarak ifadesinin alınması için bir komite oluşturması gerektiğini belirtti.

"Son olarak Epstein dosyalarının tamamının yayımlanmasını sağlamalıyız." ifadesini kullanan Khanna, bunun hayatta kalan Epstein mağdurlarını korumak için gerekli olduğunu söyledi."

BM raportörleri bugün yaptıkları yazılı açıklamada, yayımlanan Epstein ile ilgili belgelerin insanlığın vicdanını sarstığını belirterek "Belgeler, kadın ve kız çocuklarına yönelik sistematik ve büyük ölçekli cinsel istismar, insan ticareti ve sömürüye dair rahatsız edici ve güvenilir kanıtlar içeriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamada bu eylemlerin cinsel kölelik, üreme şiddeti, zorla kaybetme, işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele ile kadın cinayeti anlamına gelebileceği kaydedilmişti.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: AA

