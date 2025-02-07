Kiasmos, İstanbul'da Konser Veriyor

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Modern klasik ve elektronik müzik sahnesinin ünlü isimlerinden Olafur Arnalds ile elektro pop sanatçısı Janus Rasmussen'in ortak projesi Kiasmos, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

İkili, 23 Mayıs'ta Stagepass organizasyonuyla Volkswagen Arena'da konser verecek.

Dünya çapında turneye çıkan ikilinin İstanbul konserinin biletleri, 14 Şubat'ta satışa çıkacak.

Tekno müzik grubu Kiasmos, 2009'da kuruldu. İkilinin ilk EP'leri "Thrown" 2012'de, ikinci albümleri "Kiasmos" ise 2014'te yayınlandı.