Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kahramanı: Hasan Dost - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kahramanı: Hasan Dost

20.07.2026 11:25
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73 yaşındaki Hasan Dost, Kıbrıs Barış Harekatı anılarını ve kahramanlıklarını paylaştı.

Kıbrıs Barış Harekatı'na bahriyeli olarak katılan 73 yaşındaki Hasan Dost, çıkarma gemilerine refakat ettikleri deniz görevini ve Kocatepe gemisinin batmasının ardından denizden kurtardıkları silah arkadaşlarını yad ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Ada'ya barış ve huzur getirmek amacıyla ilki 20 Temmuz, ikincisi 14 Ağustos 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 52 yıl geçti.

Evli ve 3 çocuklu, 7 torun sahibi Hasan Dost da harekata denizci olarak katıldı. Bahriyeli olarak görev yapan Dost, Kıbrıs Barış Harekatı sürecinde yaklaşık 5 ay görev aldı.

Harekatta çıkarma gemilerine refakat eden ve Kocatepe gemisinin batmasının ardından denizdeki askerlerin kurtarılmasına katılan Dost, aradan geçen 52 yıla rağmen o günleri hafızasında canlı tutuyor.

"Bugün olsun harekete hemen gönüllü olarak koşarak giderim"

Dost, AA muhabirine, harekat sırasında Marmaris'te bulunduklarını, Deniz Kuvvetlerinden gelen emir üzerine Kıbrıs'a çıkarma yapılacağını öğrendiklerini söyledi.

Görev yaptığı geminin muhrip olduğunu, çıkarma gemilerinde silah bulunmadığı için onlara refakat ettiklerini dile getiren Dost, "Mersin'den çıkarma gemilerini aldık, öncülük ettik. Onları Girne açıklarına kadar götürdük. Onları bıraktıktan sonra bir daha geldik. Nöbetçi gemi olarak onları getirip götürüyorduk." dedi.

Dost, harekat sırasında unutamadığı anılardan birinin Kocatepe gemisinin batmasının ardından denizdeki askerlerin kurtarılması olduğunu belirterek, "İlk gittiğimizde iki kurtarma salı gördük, boştu. O zaman dünyamız başımıza yıkıldı. Daha sonra askerlerimizi görünce çok sevindik. Marşlarla beraber onları alıp gemiye getirdik." diye konuştu.

Denizde uzun süre kalan askerlerin bitkin durumda olduğunu, birinin belden aşağısında ciddi sorunlar oluştuğunu anlattı.

Harekat süresince zaman zaman yoğun ateş altında kaldıklarını vurgulayan Dost, Beşparmak Dağları'ndan gemilerine ateş açıldığını, verilen emir üzerine bulundukları bölgeden karşılık verdiklerini kaydetti.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmanın kendisi için büyük gurur olduğuna işaret eden Dost, "Bugün olsun harekete hemen gönüllü olarak koşarak giderim. Vatan için canımızı veririz. Bu dünyada vatan için namus için yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kıbrıs Barış Harekatı, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kahramanı: Hasan Dost - Son Dakika

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