Kıbrıs gazilerinin vatan nöbeti gönüllerinde sürüyor - Son Dakika
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Kıbrıs gazilerinin vatan nöbeti gönüllerinde sürüyor

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Kıbrıs gazilerinin vatan nöbeti gönüllerinde sürüyor
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- Gazi Refik Kafaf: "Annem beni bir daha dünyaya getirse yine asker olur, koşarak Kıbrıs'a giderim" Gazi Uğur Mahmut Şener: "Bizler savaşa karşıyız ancak vatanıma en ufak bir saldırıda, yaşım 73, şu anda bile çekinmeden en önde savaşa gitmeye hazırım"

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Kilisli gaziler Refik Kafaf ve Uğur Mahmut Şener, aradan geçen yıllara rağmen vatan nöbetini gönüllerinde sürdürüyor.

Kilisli gazilerden 72 yaşındaki gazi Refik Kafaf, AA muhabirine, 1974 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde vatani görevini yaparken Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını söyledi.

Komutanlarının tatbikata gideceklerini söylemesi üzerine Mersin'e götürüldüklerini belirten Kafaf, buradan gemiyle Kıbrıs'a geçtiklerini anlattı.

Girne'ye ulaştıktan sonra farklı bölgelerde çatışmalara katıldıklarını ifade eden Kafaf, harekat sırasında şehit olan silah arkadaşlarını unutamadığını dile getirdi.

Vatan savunmasında görev almanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu dile getiren Kafaf, "Vatan sevgisi her şeyden üstün. Bu durumu yaşamak lazım. Hep, vatan için savaşacağız dedik ve biz oraya aslında şehit olmaya gittik. Dönmeye değil, ölmeye gittik. Annem beni bir daha dünyaya getirse yine asker olur, koşarak Kıbrıs'a giderim." dedi.

"En önde savaşmaya gitmeye hazırım"

Gazi Uğur Mahmut Şener (73) ise Ankara'da vatani görevini yaparken Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını belirtti.

Komutanı tarafından seçilen askerler arasında yer aldığını kaydeden Şener, Taşucu'ndan gemiyle Girne'ye geçtiklerini ve harekat kapsamında Mağusa'ya doğru ilerlediklerini söyledi.

Şener, vatan savunmasına ilişkin kararlılığını, "Atatürk'ün bir sözünde de dediği gibi 'Savaş bir saldırı olmadıkça cinayettir.' Bizler savaşa karşıyız ancak vatanıma en ufak bir saldırıda, yaşım 73, şu anda bile çekinmeden en önde savaşa gitmeye hazırım." sözleriyle anlattı.

Kaynak: AA
KıbrısGüncelSon Dakika

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