Kıbrıs gazisi, 55 yıldır terzilik yapıyor
Ordulu Kıbrıs Gazisi Hüseyin Akdeniz, askerlikten önce öğrendiği mesleğini halen devam ettiriyor
ORDU - Ordulu 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hüseyin Akdeniz, 55 yıldır terzilik mesleğini sürdürüyor.
1969 yılında çırak olarak mesleğe başlayan ve 1974'te askerlik görevini yaparken Kıbrıs Gazisi olan Hüseyin Akdeniz, askerden döndükten sonra da dikiş makinesinin başına geçti. Bir süre çalıştıktan sonra emekli olan Akdeniz, boş duramayınca yeniden mesleğini eline aldı. O günden bu yana mesleğini severek yapan ve kendisi için paranın ikinci planda olduğunu söyleyen Akdeniz, çırak yetişmediği için mesleği zor günlerin beklediğini belirtiyor.
"Sağlığım el verdiği sürece mesleğime devam edeceğim"
Elinden geldiği ve sağlığının el verdiği sürece mesleği devam ettireceğini söyleyen Hüseyin Akdeniz, "1969 yılında çırak olarak terziliğe başladım, günden bu yana çalışıyorum. Askere gidene kadar ustamın yanında çalıştım, askerden döndüğümde de kendi işyerimi açtım. Sağlığımız yerinde, gayemiz vatandaşa yardımcı olmak. Ticaretten ziyade insanlara yardımcı olmak istiyorum. Ordu'da terzilerin yapamadığı tamirat ve yeni işleri burada yapıyorum. Mesleğimi çok seviyorum bu nedenle elimden geleni hiçbir zaman esirgemeyeceğim, sağlığım el verdiği sürece devam edeceğim. Yanımızda çırak olarak mesleğe başlayanlar usta oldu, sonrasında emekli oldu ama biz halen devam ediyoruz. Ancak şuan meslekte çırak bulunmuyor" diye konuştu.
Kıbrıs Harekatı'nda gazi oldu
Acemi birliğini Samsun'da sıhhiye askeri olarak yaptıktan sonra usta birliğini ise Trabzon'da yaptığını, bu esnada 1974 yılı Kıbrıs Harekatı'nın başladığını ifade eden Akdeniz, "10 kişilik asker ve rütbeliler ile yola çıktık. Biz gittiğimizde birinci harekat devam ediyordu, sonrasında ateşkes sağlandı. Sonrasına ikinci harekat başladı. O günler çok kötüydü, Allah tekrarını yaşatmasın. Savaş televizyonda izlemeye benzemiyor, içerisi çok farklı bir olay. Bugün İsrail çocuk, kadın, yaşlı dinlemeden vuruyor. Bizde öyle bir durum olmadı, esir alınan Rumlara insan gibi davrandık" şeklinde konuştu.
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