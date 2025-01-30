Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Abdullah Arı'nın cenazesi toprağa verildi.
Evinde hayatını kaybeden Arı için Muhsin Yazıcıoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Arı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Yıldırım Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Arı'nın ailesinin yanı sıra Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Ercan Çelik, Sivas İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın, Şarkışla Belediye Başkanvekili Osman Tamer, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kıbrıs Gazisi Abdullah Arı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?